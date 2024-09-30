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Kanserle savaşan Tanyeli'den hastane odasından paylaşım! 'Güzel günler çok yakında'

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 16:08 Güncelleme: 30.09.2024 16:09
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Kanserle savaşan Tanyeli’den hastane odasından paylaşım! ’Güzel günler çok yakında’

Asıl adı Öznur Kral olan oryantal Tanyeli bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyor. Birçok kez operasyon geçiren ünlü isim, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

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