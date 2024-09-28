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Yeşilçam efsanesi Ahu Tuğba'ya veda!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 11:59 Güncelleme: 28.09.2024 12:00
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Yeşilçam efsanesi Ahu Tuğba’ya veda!

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden olan Ahu Tuğba, 1 Eylül'de Amerika'daki evinde hayatını kaybetmişti. 69 yaşında hayata veda eden Tuğba'nın cenazesi uzun uğraşlar sonucunda dün (27 Eylül Cuma) Türkiye'ye getirildi. Bugün son yolculuğuna uğurlanan usta sanatçının anma töreni Beyoğlu Atlas Sineması'nda yapılıyor.

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