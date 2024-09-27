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Eda Ece'den minik kızı Mina İpek ile paylaşım!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 14:25
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Eda Ece’den minik kızı Mina İpek ile paylaşım!

Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran'da nikah masasına oturan Eda Ece, nisan ayında kızı Mina İpek’i kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı. Minik bebeğini gözlerden uzak büyütmeyi tercih eden Eda Ece, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilgi odağı oldu.

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