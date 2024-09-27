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Birce Akalay'ın sevgilisi Hakan Kurtaş'tan evlilik açıklaması!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 13:31
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Birce Akalay’ın sevgilisi Hakan Kurtaş’tan evlilik açıklaması!

Güzel oyuncu Birce Akalay ile meslektaşı Hakan Kurtaş, özel hayatlarıyla sık sık gündem oluyor. Aşklarına doludizgin devam eden ikili, evlilik haberleriyle gündem olmuştu. Birce Akalay'a Paris'te evlenme teklif ettiği iddialarıyla gündeme gelen Kurtaş, konuya açıklık getirdi.

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