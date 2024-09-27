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Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik'ten otopsi açıklaması! 'Gözünde ve yastıkta kan vardı'

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 09:05
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Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik’ten otopsi açıklaması! ’Gözünde ve yastıkta kan vardı’

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Ahu Tuğba, 26 gün önce ABD'de yaşadığı evde hayatını kaybetmişti. Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, annesinin son anlarına ve otopsi sürecine dair çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

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