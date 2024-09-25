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ABD'de vefat eden Ahu Tuğba'nın cenazesi Türkiye'ye getiriliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 15:32
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ABD’de vefat eden Ahu Tuğba’nın cenazesi Türkiye’ye getiriliyor

1 Eylül tarihinde ABD'de hayatını kaybeden Ahu Tuğba'nın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi için gerekli işlemler tamamlandı. İddiaya göre Tuğba'nın cenazenin cuma veya cumartesi günü İstanbul'a getirilecek. İşte haberin detayları...

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