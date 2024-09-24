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Ünlü senarist ve yönetmen Tomris Giritlioğlu'na veda!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 15:40
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Ünlü senarist ve yönetmen Tomris Giritlioğlu’na veda!

'Salkım Hanımın Taneleri' filmiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde 'En İyi Film' ve 'En İyi Yönetmen' ödüllerini kazanan Tomris Giritlioğlu için anma töreni düzenlendi. Törene oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, Hülya Avşar, Belçim Bilgin, Evrim Akın ve çok sayıda seveni katıldı.

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