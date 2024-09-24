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Makyaj artisti Alp Kavasoğlu hayatını kaybetti! Fezi Altun duyurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 15:18
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Makyaj artisti Alp Kavasoğlu hayatını kaybetti! Fezi Altun duyurdu

Yerli ve yabancı birçok ünlüyle birlikte çalışan 43 yaşındaki makyaj artisti Alp Kavasoğlu hayatını kaybetti. Acı haberi meslektaşı Fezi Altun duyurdu. Kavasoğlu'nun cenazesi bugün Üsküdar'da ikindi namazına müteakip kılınacak namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

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