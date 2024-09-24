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Konser ertelendi! Simge Sağın hastaneye kaldırıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 12:04
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Konser ertelendi! Simge Sağın hastaneye kaldırıldı

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, konsere dakikalar kala fenalaştı. Öksürük krizine giren ve nefes almakta zorlanan şarkıcı, apar topar hastaneye kaldırıldı. İşte sağlık durumu...

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