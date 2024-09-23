23 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Barış Arduç'tan iki milyon dolarlık ev açıklaması!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2024 13:46
ABONE OL
Barış Arduç’tan iki milyon dolarlık ev açıklaması!

Deliha filminde tanışarak aşka dönüşen ilişkilerini 2020 yılında evlilikle taçlandıran Barış Arduç ve Gupse Özay, mutlu evlilikleriyle dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde iki milyon dolara yeni bir ev aldıkları iddialarıyla gündeme gelen çift, konuyla ilgili açıklama yaptı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör