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Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımıyla gündem oldu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 12:07
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Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımıyla gündem oldu!

2016 yılında Paris'te Başak Dizer ile nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Çift, geçtiğimiz gün Meriç Aral ile Serkan Keskin'in düğününe katıldı. Kıvanç Tatlıtuğ'un eşiyle birlikte yayınladığı romantik kare beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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