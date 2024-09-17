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Devrim Özkan ile Lucas Torreira evlilik yolunda!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 17:19 Güncelleme: 17.09.2024 17:21
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Devrim Özkan ile Lucas Torreira evlilik yolunda!

Ünlü oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın yıldız futbolcularından Lucas Torreira, sekiz aylık ayrılığın ardından aşklarına bir şans daha vermeye karar vermişti. Özkan ile Torreira, son olarak evlilik haberiyle gündeme geldi. İddiaya göre çift, futbol sezonunun araya girmesini bekliyor.

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