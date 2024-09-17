17 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Zeki Müren’in 1960'lı yıllarda tasarladığı halılar İtalya’da satışa çıktı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 09:11 Güncelleme: 17.09.2024 09:12
ABONE OL
Zeki Müren’in 1960’lı yıllarda tasarladığı halılar İtalya’da satışa çıktı!

Türk sanat müziğinin efsane ismi Zeki Müren'in tasarladığı halılar, İtalya'nın Floransa kentindeki bir mağazada sergileniyor. Ünlü markaların yer aldığı mağazada Müren'in halıları, 3800 Euro'ya (144 bin lira) satılıyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör