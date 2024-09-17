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Oyuncu İrem Sak'ın babası hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 09:26
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Oyuncu İrem Sak’ın babası hayatını kaybetti

İrem Sak, baba acısıyla sarsıldı. Ünlü oyuncunun Sivas’ta hekimlik yapan babası Dr. Şemsettin Sak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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