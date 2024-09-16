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Leyla'nın minik yıldızı bakın kim çıktı! Meğer Cemre Baysel'in...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 17:09 Güncelleme: 16.09.2024 17:12
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Leyla’nın minik yıldızı bakın kim çıktı! Meğer Cemre Baysel’in...

Leyla dizisinde Cemre Baysel'in küçüklüğünü oynayan Melisa Duru Ünal, oyunculuk performansıyla sosyal medyayı salladı. 9 yaşındaki minik yeteneğin hayatı da merak konusu oldu. Ünal, bakın ilk hangi dizide oynamış...

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