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Simge Sağın sahnede saldırıya uğradı! Yüzüne telefon fırlattılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 14:57
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Simge Sağın sahnede saldırıya uğradı! Yüzüne telefon fırlattılar

Dün Gaziantep'te konser veren ünlü şarkıcı Simge Sağın, talihsiz bir olayla gündeme geldi. Konser sırasında şarkıcıya önce çiçek sonra da telefon fırlatıldı. Sağın, kendisine yapılan saldırıya tepki gösterdi.

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