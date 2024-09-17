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Deniz Akkaya’ya hapis şoku! Kızına şiddet uygulamıştı...

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 12:26
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Deniz Akkaya’ya hapis şoku! Kızına şiddet uygulamıştı...

Eski manken Deniz Akkaya'nın, kızına termos fırlatarak yaraladığı gerekçesiyle yargılandığı davada karar verildi. Mahkeme, Akkaya’yı ‘Altsoya karşı kasten yaralama’ suçundan 4 ay 27 gün hapis cezasına çarptırdı.

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