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Şarkıcı Arto'nun acı günü! Babası vefat etti...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 16:41 Güncelleme: 17.09.2024 16:41
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Şarkıcı Arto’nun acı günü! Babası vefat etti...

Ünlü şarkıcı Arto Dalga'nın bir süredir tedavi gören babası hayatını kaybetti. Arto, babasının vefatını öğrenir öğrenmez, Miami'den Türkiye'ye döndü. Acı haberi sosyal medyadan duyuran Arto, paylaşımında "Babam şimdilik hoşça kal. Nurlar içinde yat" ifadelerini kullandı.

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