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Mert Ramazan Demir sevenlerini korkuttu! Elindeki yara izleri dikkat çekti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 10:15
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Mert Ramazan Demir sevenlerini korkuttu! Elindeki yara izleri dikkat çekti

"Yalı Çapkını" dizisinde canlandırdığı 'Ferit Korhan' rolü ile büyük bir çıkış yakalayan Mert Ramazan Demir, hem oyunculuk kariyeri hem de özel hayatıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Demir, son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla gündem oldu.

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