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Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen Bingöl'e atandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 11:02 Güncelleme: 16.09.2024 11:02
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Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen Bingöl’e atandı

Miss Turkey 2024 yarışmasında birinci olup 'Türkiye'nin en güzel kadını' seçilen İdil Bilgen, Sağlık Bakanlığı’nın 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında Bingöl’e atandı. Bilgen'in yarışmada aldığı ünvana rağmen doktor olarak hayatına devam etmek istediği öğrenildi.

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