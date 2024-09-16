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İtalya'da düğün var! Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım nikah masasına oturuyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 16:23 Güncelleme: 16.09.2024 16:31
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İtalya’da düğün var! Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım nikah masasına oturuyor

Uzun süredir aşk yaşayan oyuncu çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, yarın dünyaevine girecek. Çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla Milano'da olduklarını duyurdu.

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