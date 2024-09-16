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Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra şampiyon oldu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 10:38 Güncelleme: 16.09.2024 10:39
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Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra şampiyon oldu!

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun 26 yaşındaki kızı Zehra Çilingiroğlu, spora olan düşkünlüğü ve başarılarıyla dikkat çekiyor. Anne ve babasının izinden giderek spor alanında kendini geliştiren Zehra, son olarak büyük bir başarıya imza attı.

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