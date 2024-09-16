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ABD'de vefat eden Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik'ten otopsi açıklaması: 'Bedenini çürüttüler'

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 09:12 Güncelleme: 16.09.2024 09:13
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ABD’de vefat eden Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik’ten otopsi açıklaması: ’Bedenini çürüttüler’

Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba, ABD'de kızı Anjelik ile yaşadığı evde hayatını kaybetmişti. Ölümü şüpheli bulunan Tuğba'nın cenazesi Türkiye'ye getirilememişti. Son olarak, annesinin otopsi işlemlerinin başladığını duyuran Anjelik Calvin, "Annemin bedenini çürüttüler. Annemin naaşı Türkiye’de toprağa verilecek." dedi.

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