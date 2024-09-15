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Mustafa Sandal ev sahibiyle mahkemelik oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 14:45
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Mustafa Sandal ev sahibiyle mahkemelik oldu

Son dönemde kiracılar ile ev sahipleri arasında yaşanan büyük tartışmalara ünlü pop yıldızı Mustafa Sandal da dahil oldu. Sandal, ev sahibiyle mahkemelik oldu. Ünlü isim, kirasını 170 bin TL'ye çıkartmak isteyen ev sahibinin mahkemede açtığı davanın reddini talep etti.

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