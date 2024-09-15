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Oyuncu Ferit Kaya Diyarbakır'da evlendi! Barış Arduç halay çekti...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 09:56
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Oyuncu Ferit Kaya Diyarbakır’da evlendi! Barış Arduç halay çekti...

Kuzgun dizisinin yıldızı Ferit Kaya, sevgilisi Yasemin Ceren ile Diyarbakır'da görkemli bir düğünle evlendi. Düğüne, Erkan Avcı, Barış Arduç ve Taner Ölmez gibi ünlü isimler de katıldı. Davullu zurnalı düğünde Barış Arduç'un halay çektiği anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

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