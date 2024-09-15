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4 aylık hamile olan Neslihan Atagül bebeğinin cinsiyetini açıkladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 10:49
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4 aylık hamile olan Neslihan Atagül bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Neslihan Atagül ve eşi Kadir Doğulu, geçtiğimiz haftalarda bebek müjdesi vermişti. Hamilelik pozlarıyla sosyal medyada büyük ilgi gören Atagül, son olarak İtalya'da katıldığı bir programda bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

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