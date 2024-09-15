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Küçük Gelin'in mavi gözlü yıldızı Çağla Şimşek'in son haline bakın!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 12:56 Güncelleme: 15.09.2024 12:59
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Küçük Gelin’in mavi gözlü yıldızı Çağla Şimşek’in son haline bakın!

Küçük Gelin, Tozluyaka, Hayat Devam Ediyor gibi dizilerle hafızalara kazınan Çağla Şimsek, son haliyle gündem oldu. Özellikle Küçük Gelin dizisinde 'Zehra' karakteriyle hafızalarımıza kazınan genç yıldız, yıllar içinde daha da güzelleşti. Küçük yaşta oyunculuğa adım adan Şimşek'i şimdi görenler dönüp bir daha bakıyor...

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