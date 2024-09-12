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Emlakçılar Özcan Deniz'in ailesine aldığı villa için yarışa girdi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 13:26 Güncelleme: 12.09.2024 13:32
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Emlakçılar Özcan Deniz’in ailesine aldığı villa için yarışa girdi!

Kendisinden 22 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar ile mutlu bir evlilik sürdüren Özcan Deniz, şu sıralar ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemde. Deniz, önce menajerliğini yapan abisi Ercan Deniz ile yollarını ayırdı, ardından ise kız kardeşiyle birbirine girdi. Bu olayı takip eden emlakçılar ise krizi fırsata çevirmek için harekete geçti.

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