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Jülide Kural Kadir İnanır'ın sağlık durumunu açıkladı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 15:26
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Jülide Kural Kadir İnanır’ın sağlık durumunu açıkladı!

Beynine giden damarlarından birine pıhtı atması nedeniyle hastaneye yatırılan Kadir İnanır'ın sağlık durumu merak ediliyordu. Hayat arkadaşı usta sanatçının yürüyüşlere başladığını ve futbol maçlarını izlediğini söyledi.

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