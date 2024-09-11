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Nihat Doğan'ın 2+1 evine bakın! Eşinden boşandıktan sonra...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 09:11 Güncelleme: 11.09.2024 09:15
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Nihat Doğan’ın 2+1 evine bakın! Eşinden boşandıktan sonra...

Nihat Doğan, geçtiğimiz aylarda 2022 yılında evlendiği İranlı hayranı Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) ile boşanmıştı. Ünlü türkücü boşanmanın ardından evini kapılarını Evrim Akın'a açtı. İşte Nihat Doğan'ın sosyal medyada gündem olan 2+1 evi!

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