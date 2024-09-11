11 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

ABD'de vefat eden Ahu Tuğba'nın otopsi raporu çıktı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 15:01 Güncelleme: 11.09.2024 15:08
ABONE OL
ABD’de vefat eden Ahu Tuğba’nın otopsi raporu çıktı!

Geçtiğimiz günlerde kızı Anjelik ile yaşadığı evde hayatını kaybeden Ahu Tuğba'nın otopsi raporu tamamlandı. ABD’li yetkililer, Tuğba’nın ölümünü ‘şüpheli’ kategorisine almıştı. Raporda 'şüpheli ölüm'e yer olmadığı belirtildi. Ancak, Tuğba'nın cenazesinin Türkiye'ye nakil işlemi, otopsi raporunu imzalayarak resmiyet kazandıracak olan Miami'deki adli tıp merkezinin müdürünün tatilden dönmesine takıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör