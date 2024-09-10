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Nilüfer Reha Muhtar'ı ziyaret etti! Sağlık durumunu açıkladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 16:46 Güncelleme: 10.09.2024 16:46
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Nilüfer Reha Muhtar’ı ziyaret etti! Sağlık durumunu açıkladı

İstanbul'daki evinde geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırılan ve ardından entübe edilen Reha Muhtar'ın son durumu hakkında Nilüfer'den açıklama geldi. Kızı Ayşe Nazlı ile Reha Muhtar'ı ziyaret eden Nilüfer, hastane çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte Reha Muhtar'ın sağlık durumu...

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