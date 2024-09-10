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3. kez gelin oluyor! Birce Akalay ve Hakan Kurtaş'ın düğün tarihi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 14:56 Güncelleme: 10.09.2024 14:57
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3. kez gelin oluyor! Birce Akalay ve Hakan Kurtaş’ın düğün tarihi...

Ünlü oyuncu Birce Akalay, daha önce Sarp Levendoğlu ve Murat Ünalmış ile gerçekleştirdiği iki evliliğin ardından, üçüncü kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. İddiaya göre Birce Akalay ve oyuncu Hakan Kurtaş çifti, ekim ayında dünyaevine girecek.

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