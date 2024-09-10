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Darth Vader'ı seslendiren James Earl Jones hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 11:04
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Darth Vader’ı seslendiren James Earl Jones hayatını kaybetti

"Star Wars"un efsane karakteri Darth Vader’ı seslendiren dünyaca ünlü ABD'li aktör James Earl Jones hayatını kaybetti. 93 yaşındaki Jones’un ölüm haberini, menajeri Barry McPherson duyurdu.

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