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Çok Güzel Hareketler'in yıldızı Safa Sarı baba oluyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 15:38 Güncelleme: 09.09.2024 15:39
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Çok Güzel Hareketler’in yıldızı Safa Sarı baba oluyor!

Çok Güzel Hareketler 2'nin sevilen isimlerinden Safa Sarı'dan müjdeli haber geldi. Baba olacağını sosyal medya hesabından duyuran ünlü isim, bebeğinin ultrason görüntülerini de paylaştı. İşte o paylaşım...

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