X- Factor yarışmasıyla tanınan Ferah Zeydan sahneden düştü
X Factor Star Işığı yarışması ile tanınan Ferah Zeydan, 6 Şubat depremlerinde anne-babalarını kaybeden çocuklar yararına düzenlenen moral konserinde, seyircilerin yanına doğru giderken sahneden düştü. Görevlilerin yardımıyla ayağa kalkan Zeydan, konserine devam etti.
6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen büyük depremler, Hatay'da büyük bir yıkıma neden olmuş ve birçok aileyi derinden etkilemişti. Depremde anne ve babalarını kaybeden çocuklar için yardım amaçlı düzenlenen konserde şarkıcı Demet Akalın ve Ferah Zeydan sahne aldı. Şarkı söylerken seyircilere yanına doğru giden Zeydan, sahneden düştü.
SAHNEDEN DÜŞTÜ
Etkinlikte Akalın'ın yanı sıra Ferah Zeydan da sahne aldı. Şarkı söylerken seyircilerin yanına doğru yürüyen Zeydan sahneden düştü. Şarkıcı, görevlilerin yardımıyla ayağa kalkarak konserine devam etti.
Hatay Valiliği himayesinde bir iş insanının desteğiyle düzenlenen konserde sahne alan Demet Akalın, en sevilen şarkılarını depremzedeler için seslendirdi. İş insanı, Akalın'a üzerinde isminin yazılı olduğu Hatayspor forması takdim etti.
Geceye katılanlar Demet Akalın'a şarkılarında eşlik ederek eğlendi. Akalın, "Hatay. Ne güzeldiniz, yaralar sarılmaya başlanmış, sizi hep iyi görmek isterim. Sizi çok seviyorum ve unutmuyorum" dedi.
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