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Murat Yıldırım nazara geldi! Ameliyat masasına yattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 16:09 Güncelleme: 30.08.2024 16:10
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Murat Yıldırım nazara geldi! Ameliyat masasına yattı

Son olarak Teşkilat dizisinde hayat verdiği 'Ömer Atmaca' karakteri ile izleyicisinin karşısına çıkan ünlü oyuncu Murat Yıldırım, yaşadığı sağlık sorunuyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, yeni dizisinin çekimleri başlamışken, ameliyat oldu.

Fırtına, Asi, Suskunlar, Gecenin Kraliçesi, Ramo, Aziz ve Teşkilat gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Murat Yıldırım, hayranlarını telaşlandırdı.

Murat YıldırımMurat Yıldırım

Yeni dizisiyle izleyicilerin karşısına geçmek için gün sayan oyuncunun ameliyat olduğu öğrenildi.

GÖZ AMELİYATI OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Murat Yıldırım gözünden ufak bir operasyon geçirdi. Bu nedenle bir hafta zorunlu olarak setten uzak kalan Yıldırım, sağlığına kavuşup yakında sete dönecek.

Diğer yandan Murat Yıldırım, 2016 yılında dünyaevine girdiği Faslı İman Elbani'yle mutlu bir evlilik sürdürüyor. Çift, Ekim 2022'de dünyaya gelen kızları Miray'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olma heyecanını yaşamıştı.

Murat Yıldırım'ın eşi İman ElbaniMurat Yıldırım'ın eşi İman Elbani

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