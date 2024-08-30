Murat Yıldırım nazara geldi! Ameliyat masasına yattı

GÖZ AMELİYATI OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Murat Yıldırım gözünden ufak bir operasyon geçirdi. Bu nedenle bir hafta zorunlu olarak setten uzak kalan Yıldırım, sağlığına kavuşup yakında sete dönecek.