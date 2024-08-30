Murat Yıldırım nazara geldi! Ameliyat masasına yattı
Son olarak Teşkilat dizisinde hayat verdiği 'Ömer Atmaca' karakteri ile izleyicisinin karşısına çıkan ünlü oyuncu Murat Yıldırım, yaşadığı sağlık sorunuyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, yeni dizisinin çekimleri başlamışken, ameliyat oldu.
Fırtına, Asi, Suskunlar, Gecenin Kraliçesi, Ramo, Aziz ve Teşkilat gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Murat Yıldırım, hayranlarını telaşlandırdı.
Yeni dizisiyle izleyicilerin karşısına geçmek için gün sayan oyuncunun ameliyat olduğu öğrenildi.
GÖZ AMELİYATI OLDU
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Murat Yıldırım gözünden ufak bir operasyon geçirdi. Bu nedenle bir hafta zorunlu olarak setten uzak kalan Yıldırım, sağlığına kavuşup yakında sete dönecek.
Diğer yandan Murat Yıldırım, 2016 yılında dünyaevine girdiği Faslı İman Elbani'yle mutlu bir evlilik sürdürüyor. Çift, Ekim 2022'de dünyaya gelen kızları Miray'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olma heyecanını yaşamıştı.
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