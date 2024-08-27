Aynı günde 2 acı birden! Mariah Carey annesi ve ablasını kaybetti

Mariah Carey

AYNI GÜN 2 BÜYÜK ACI!

Hem annesi Patricia'nın hem de ablası Alison'ın aynı gün vefat ettiğini duyuran Carey, "Geçtiğimiz hafta sonu annemi kaybettim. Ne yazık ki trajik bir olay sonucu kız kardeşim de aynı gün hayatını kaybetti" dedi.

Ünlü şarkıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Annem ölmeden önce son günlerini onunla geçirebildiğim için kendimi şanslı hissediyorum. Böyle bir dönemde herkesin sevgisi, desteği ve mahremiyetime gösterdikleri saygı için çok minnettarım"

Carey, 87 yaşındaki annesi Patricia ve 63 yaşındaki kız kardeşi Alison'ın ölüm nedenleri hakkında ise herhangi bir açıklama yapmadı.