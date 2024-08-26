Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in kız kardeşi Demet'e bakın! Şaşırtan benzerlik! Hangisi Fahriye?
Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren Fahriye Evcen, hem kariyeri hem de aile hayatıyla sık sık gündem oluyor. Şimdilerde reklam projeleriyle adından söz ettiren Evcen, kız kardeşiyle de dikkat çekti. Abla ve kardeşin benzerliği görenleri hayrete düşürdü.
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olmaya devam ediyor. Şimdilerde reklam projeleriyle adından söz ettiren Evcen ise bu kez kız kardeşiyle gündeme geldi.
İki çocuk annesi olan Fahriye Evcen'in Neşe, Ayşen ve Demet adında üç kız kardeşi bulunuyor.
Ailesi ile pek paylaşım yapmayan Evcen'in Demet isimdeki kız kardeşini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Fahriye Evcen'in kız kardeşini görenler ise "Ablasından güzel", "Bu nasıl güzellik" gibi yorumlarda bulundu.
Diğer yandan, Evcen'in diğer kardeşleri ise basından ve sosyal medyadan uzak durmayı tercih ediyor. Ayşen Evcen'in ise Instagram'da 11 binden fazla takipçisi bulunuyor.
Almanya doğumlu olan güzel oyuncu Fahriye Evcen, Çerkez kökenli bir baba ve Kavala göçmeni bir annenin kızıdır.
"Çalıkuşu" dizisinde tanışan "Aşk Sana Benzer" filminde ise arkadaşlıkları aşka dönüşen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2017 yılında dünyaevine girmişti. Çift, 2019'da ilk çocukları Karan'ı, 2023'te ise ikinci oğulları Kerem'i dünyaya getirerek büyük mutluluk yaşamıştı.
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