Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen’in kız kardeşi Demet’e bakın! Şaşırtan benzerlik! Hangisi Fahriye?

Diğer yandan, Evcen'in diğer kardeşleri ise basından ve sosyal medyadan uzak durmayı tercih ediyor. Ayşen Evcen'in ise Instagram'da 11 binden fazla takipçisi bulunuyor.

Almanya doğumlu olan güzel oyuncu Fahriye Evcen, Çerkez kökenli bir baba ve Kavala göçmeni bir annenin kızıdır.