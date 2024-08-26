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Hakan Ural ile Sibel Can'ın kızı Melisa güzelliğiyle ilgi odağı oldu! Son hali dikkat çekti! Meğerse annesi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2024 09:40 Güncelleme: 26.08.2024 09:47
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Hakan Ural ile Sibel Can’ın kızı Melisa güzelliğiyle ilgi odağı oldu! Son hali dikkat çekti! Meğerse annesi...

1988-1999 yılları arasında evli kalan Hakan Ural ve Sibel Can, kızları Melisa Ural'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Boşanmış olmalarına rağmen bağlarını koparmayan Sibel Can ile Hakan Ural, uzun süre sonra aynı karede yer aldı. Kızları Melisa Ural ise annesine benzerliğiyle dikkat çekti. İşte o paylaşım...

Hakan Ural ve Sibel Can, 1988 yılında ünlü şarkıcı Zerrin Özer'in evinde nikah masasına oturdu. İkili, 11 yıl süren evliliklerinde Melisa ve Engincan adında iki çocuk sahibi oldu. Çiftin kızı Melisa Ural ise ailesine olan düşkünlüğüyle tanınıyor ancak yaşamını kameralardan uzak tutmayı tercih ediyor.

Sibel Can ile Hakan Ural'ın gençliğiSibel Can ile Hakan Ural'ın gençliği

Son olarak Melisa Ural'dan yeni bir paylaşım geldi.

Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural, Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafa "Aile" notunu ekleyerek, anne ve babasını aynı karede buluşturdu.

İşte o paylaşımİşte o paylaşım

Melisa Ural'ın bu paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı. Sibel Can ile evliliğinden Engincan ve Melisa adında iki çocuğu olan Hakan Ural ikinci evliliğini Ezgi Can Ural ile yapmış ve Gisella adında bir kızı daha olmuştu.

Hakan Ural'ın kızlarıHakan Ural'ın kızları

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