Hakan Ural ile Sibel Can’ın kızı Melisa güzelliğiyle ilgi odağı oldu! Son hali dikkat çekti! Meğerse annesi...

Melisa Ural'ın bu paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı. Sibel Can ile evliliğinden Engincan ve Melisa adında iki çocuğu olan Hakan Ural ikinci evliliğini Ezgi Can Ural ile yapmış ve Gisella adında bir kızı daha olmuştu.

Hakan Ural'ın kızları