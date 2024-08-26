10 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Buse Terim’in eski eşi Volkan Bahçekapılı fena yakalandı! Olaylı gece...

Bahçekapılı'nın görüntülendiği anlar

Araca bindikleri sırada flaşların patlamasına öfkelenen Bahçekapılı, özel şoförünü gazetecilerin yanına gönderdi.İş adamının şoförü, ''O fotoğrafları sileceksiniz, yoksa sizin için kötü olur" diyerek gazetecileri uyardı.