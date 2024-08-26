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10 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Buse Terim'in eski eşi Volkan Bahçekapılı fena yakalandı! Olaylı gece...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2024 08:47
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10 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Buse Terim’in eski eşi Volkan Bahçekapılı fena yakalandı! Olaylı gece...

Ünlü teknik direktör Fatih Terim'in fenomen kızı Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı'nın kısa bir süre önce bitmişti. Terim'den boşanan Bahçekapılı son olarak Bebek'te bir güzelle yakalandı. Araca bindikleri sırada görüntülenen Volkan Bahçekapılı, özel şoförünü gazetecilerin yanına göndererek tehdit etti.

Geçtiğimiz Mart ayında Buse Terim'den ayrılan Volkan Bahçekapılı, önceki gece Bebek'te esmer bir güzelle kameralara yansıdı. Bahçekapılı, fotoğrafların çekildiğini fark edince panikleyerek şoförünü gazetecilerin yanına gönderip, fotoğrafların silinmesini söyledi.

Volkan Bahçekapılı ile Buse TerimVolkan Bahçekapılı ile Buse Terim

2014'te hayatlarını birleştiren Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı geçtiğimiz aylarda 10 yıllık evliliklerine tek celsede son vermişti. Buse Terim'in eski eşi Volkan Bahçekapılı, önceki gece Bebek'te bir kadınla görüntülendi.

Bahçekapılı'nın görüntülendiği anlarBahçekapılı'nın görüntülendiği anlar

Araca bindikleri sırada flaşların patlamasına öfkelenen Bahçekapılı, özel şoförünü gazetecilerin yanına gönderdi.İş adamının şoförü, ''O fotoğrafları sileceksiniz, yoksa sizin için kötü olur" diyerek gazetecileri uyardı.

Buse Terim'in eski eşi ve çocuklarıBuse Terim'in eski eşi ve çocukları

Ancak istediğini yaptıramayan şoför, aracına geri döndü.İki çocukları bulunan çift boşanmalarına dair açıklamada bulunmaktan kaçınmıştı. Buse Terim sessizliğini bozdu. Haftalar sonra sosyal medya hesabında takipçilerinin sorularını yanıtlayan Buse Terim "Hayat ışığımı yeniden kazandım" dedi.

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