10 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Buse Terim'in eski eşi Volkan Bahçekapılı fena yakalandı! Olaylı gece...
Ünlü teknik direktör Fatih Terim'in fenomen kızı Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı'nın kısa bir süre önce bitmişti. Terim'den boşanan Bahçekapılı son olarak Bebek'te bir güzelle yakalandı. Araca bindikleri sırada görüntülenen Volkan Bahçekapılı, özel şoförünü gazetecilerin yanına göndererek tehdit etti.
Geçtiğimiz Mart ayında Buse Terim'den ayrılan Volkan Bahçekapılı, önceki gece Bebek'te esmer bir güzelle kameralara yansıdı. Bahçekapılı, fotoğrafların çekildiğini fark edince panikleyerek şoförünü gazetecilerin yanına gönderip, fotoğrafların silinmesini söyledi.
2014'te hayatlarını birleştiren Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı geçtiğimiz aylarda 10 yıllık evliliklerine tek celsede son vermişti. Buse Terim'in eski eşi Volkan Bahçekapılı, önceki gece Bebek'te bir kadınla görüntülendi.
Araca bindikleri sırada flaşların patlamasına öfkelenen Bahçekapılı, özel şoförünü gazetecilerin yanına gönderdi.İş adamının şoförü, ''O fotoğrafları sileceksiniz, yoksa sizin için kötü olur" diyerek gazetecileri uyardı.
Ancak istediğini yaptıramayan şoför, aracına geri döndü.İki çocukları bulunan çift boşanmalarına dair açıklamada bulunmaktan kaçınmıştı. Buse Terim sessizliğini bozdu. Haftalar sonra sosyal medya hesabında takipçilerinin sorularını yanıtlayan Buse Terim "Hayat ışığımı yeniden kazandım" dedi.
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