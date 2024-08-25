Bülent Şakrak ve Esra Akpınar ayrıldı mı? Kafaları karıştan hamle...

Bülent Şakrak'ın eski eşi Ceyda Düvenci

2015'te Ceyda Düvenci ile evlenen ve Okan Ali adını verdikleri bir oğulları olan Bülent Şakrak, geçen yıl evliliğini tek celsede sonlandırarak Esra Akpınar ile ilişkiye başlamıştı.