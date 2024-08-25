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Bülent Şakrak ve Esra Akpınar ayrıldı mı? Kafaları karıştan hamle...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2024 17:20 Güncelleme: 25.08.2024 17:21
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Bülent Şakrak ve Esra Akpınar ayrıldı mı? Kafaları karıştan hamle...

2015 yılında Ceyda Düvenci ile nikâh masasına oturan Bülent Şakrak, geçen sene evliliğini tek celsede bitirdi. Düvenci ile yollarını ayıran Şakrak, gönlünü meslektaşı Esra Akpınar’a kaptırmıştı. Ancak ikilii son olarak ayrılık iddialarıyla gündeme geldi. Sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkaran çiftin son hamlesi ise şaşırttı.

8 aydır birlikte olan Bülent Şakrak ve Esra Akpınar ayrılık iddialarıyla gündeme geldi. İkili, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bırakıp, ortak fotoğraflarını sildi. Ancak kısa süre sonra tekrar birbirlerini takibe aldı.

Bülent Şakrak'ın eski eşi Ceyda DüvenciBülent Şakrak'ın eski eşi Ceyda Düvenci

2015'te Ceyda Düvenci ile evlenen ve Okan Ali adını verdikleri bir oğulları olan Bülent Şakrak, geçen yıl evliliğini tek celsede sonlandırarak Esra Akpınar ile ilişkiye başlamıştı.

Esra AkpınarEsra Akpınar

Sekiz aydır birlikte olan çiftin, ayrıldığı haberleri sosyal medyada yayıldı. Şakrak ve Akpınar, bu süreçte sosyal medya hesaplarından birbirlerini takibi bıraktı ve birlikte çekilmiş fotoğraflarını sildiler.

Ancak, ayrılık iddialarının ardından çift, kısa süre içinde tekrardan sosyal medya hesaplarından birbirlerini takibe aldı.

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