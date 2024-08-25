Yıldırım Gücük Çeşme'de esnaflık yapıyor! İşte ünlü oyuncunun ek işi...
Kurtlar Vadisi Pusu, 72. Koğuş, Kuru Otlar Üstüne gibi yapımlarla tanınan Yıldızım Gücük, sosyal medyada gündem oldu. Çeşme'de yaşamını devam ettiren usta oyuncu, kafe restoran işletmeciliği yapıyor.
Aslen Mersinli olan ancak Çeşme'yi çok sevdiği için 23 yıldır yaşamının büyük bölümünü burada geçiren usta oyuncu Yıldırım Gücük, son 12 yıldır turistik ilçede kafe restoran işletmeciliği yapıyor.
ÜNLÜ OYUNCUNUN EK İŞİ!
Takvim'de yer alan habere göre; Çeşme Çarşısı'nın girişinde yer alan bir kumrucuyu, kardeşi Yıldıray Gücük ve yengesiyle birlikte çalıştıran başarılı oyuncu, burada mesai harcamaktan keyif alıyor.
Usta oyuncu, Kimi zaman müşterilerle ilgileniyor, kimi zaman döner tezgahında ustalara yardım ediyor.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Topuklarınızdaki çatlakları geçirecek yöntem! Bir haftada 1-2 kere yapmanız yeterli: Lokum gibi olacak!
- 2161 günle 6 yıl erken emeklilik piyangosu! SGK'dan anons yapıldı: 4600-5500 günle...
- YKS mazeret kayıt takvimi 2024 | Üniversite kayıtlarını kaçıranlara mazeret kayıtları ne zaman, şartları neler?
- ASELSAN iş başvuru ekranı 2024 | KPSS ŞARTSIZ ASELSAN 60 farklı kadroda alımlara başladı! İşte kadrolar ve başvuru detayları...
- 30 Ağustos'ta ek ders ücreti ödenir mi? Meb resmi tatillerde öğretmenlere ek ders sayılır mı, geçerli mi?
- Salak şoför kimdir, kaç yaşında, nereli? Barış Özer neden Google'da "salak şoför" etiketiyle çıkıyor, olayı ne?
- Tarihteki en güçlü devletler açığa çıktı! Osmanlı İmparatorluğu yıktı geçti: Ne Rus ne de Alman…
- Batı Nil Virüsü nedir, belirtileri neler, öldürür mü? Batı Nil Virüsü nasıl bulaşır, tedavisi var mı? Sağlık Bakanlığı duyurdu: İşte vaka sayısı...
- Lugano-Beşiktaş maçı canlı izle | UEFA AVRUPA LİGİ Lugano BJK maçı şiresiz, kesintisiz, full HD, donmadan izle!
- KPSS sınav sonuç sorgulama 2024 | ÖSYM KPSS Lisans sonuçları açıklandı mı? KPSS GA-GY, Eğitim Bilimleri...
- Asgari Ücrete 25.000 TL ayarı! Yıl sonunda %40+refah payı ile maaşlar artacak! 5 aylık enflasyonla...
- Seçtiğiniz kedi kalp gözünüzün ne kadar açık olduğunu gösteriyor! Sadece %1'i...