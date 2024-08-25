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Yıldırım Gücük Çeşme'de esnaflık yapıyor! İşte ünlü oyuncunun ek işi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2024 09:54
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Yıldırım Gücük Çeşme’de esnaflık yapıyor! İşte ünlü oyuncunun ek işi...

Kurtlar Vadisi Pusu, 72. Koğuş, Kuru Otlar Üstüne gibi yapımlarla tanınan Yıldızım Gücük, sosyal medyada gündem oldu. Çeşme'de yaşamını devam ettiren usta oyuncu,  kafe restoran işletmeciliği yapıyor.

Aslen Mersinli olan ancak Çeşme'yi çok sevdiği için 23 yıldır yaşamının büyük bölümünü burada geçiren usta oyuncu Yıldırım Gücük, son 12 yıldır turistik ilçede kafe restoran işletmeciliği yapıyor.

Yıldırım GücükYıldırım Gücük

ÜNLÜ OYUNCUNUN EK İŞİ!

Takvim'de yer alan habere göre; Çeşme Çarşısı'nın girişinde yer alan bir kumrucuyu, kardeşi Yıldıray Gücük ve yengesiyle birlikte çalıştıran başarılı oyuncu, burada mesai harcamaktan keyif alıyor.

Usta oyuncu, Kimi zaman müşterilerle ilgileniyor, kimi zaman döner tezgahında ustalara yardım ediyor.

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