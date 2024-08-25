Yıldırım Gücük Çeşme’de esnaflık yapıyor! İşte ünlü oyuncunun ek işi...

Aslen Mersinli olan ancak Çeşme'yi çok sevdiği için 23 yıldır yaşamının büyük bölümünü burada geçiren usta oyuncu Yıldırım Gücük, son 12 yıldır turistik ilçede kafe restoran işletmeciliği yapıyor.

Yıldırım Gücük