Çağatay Ulusoy’a iyi haber! Filmi mahkemelik olmuştu...

'Kara' ile 'Kağıttan Hayatlar' filmlerinin objektif unsur bakımından özgünlük taşıdıkları, her iki eser arasında sadece mekânsal benzerliklerin ve ana karakterin mesleği olarak kağıt toplayıcılığı işinin bulunduğu belirtildi.

İki eserin de ayrı ayrı özgünlük taşıdığı, filmler arasında benzerlik bulunmadığı kaydedildi.