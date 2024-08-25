Çağatay Ulusoy'a iyi haber! Filmi mahkemelik olmuştu...
Başrolünü Çağatay Ulusoy, Emir Ali Doğrul ve Ersin Arıcı’nın paylaştığı, 2021 yılında vizyona giren Türk yapımı drama filmi "Kağıttan Hayatlar," mahkemelik olmuştu. Mahkemeden oyuncu Çağatay Ulusoy'a müjdeli haber geldi.
Çağatay Ulusoy'un başrolünde olduğu "Kağıttan Hayatlar," filmi mahkemelik olmuştu. 2021 senesinde yayınlanan Can Ulkay'ın yönettiği film için, yönetmen Temel Arda Karslı, 2018 yılında Youtube'da fragmanını yayınladığı 'Kara' isimli film ile arasında benzerlik olduğunu iddia ederek İstanbul Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'ne başvurmuştu.
Karslı, filmin senaristi Ercan Mehmet Erdem, yapım şirketi, yayınlandığı dijital platforma eserin intihal (aşırma) yoluyla izinsiz kullanıldığını öne sürerek dava açmıştı.
'Kara' ile 'Kağıttan Hayatlar' filmlerinin objektif unsur bakımından özgünlük taşıdıkları, her iki eser arasında sadece mekânsal benzerliklerin ve ana karakterin mesleği olarak kağıt toplayıcılığı işinin bulunduğu belirtildi.
İki eserin de ayrı ayrı özgünlük taşıdığı, filmler arasında benzerlik bulunmadığı kaydedildi.
DAVAYI REDDETTİ
Tüm belge ve raporları değerlendiren mahkeme Kağıttan Hayatlar filmi ile Kara adlı eser arasında benzerlik olmadığını, aşırmanın söz konusu olamayacağını kaydederek davayı reddetti.
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