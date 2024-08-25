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Devrim Özkan ile Galatasaraylı Lucas Torreira barıştı mı? O hamle kafa karıştırdı! 8 ay sonra...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2024 09:02
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Devrim Özkan ile Galatasaraylı Lucas Torreira barıştı mı? O hamle kafa karıştırdı! 8 ay sonra...

Oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray’ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira’nın nikah masasına oturacakları konuşuluyordu. Ancak, çiftin ilişkisine nazar değmişti. İkili, geçtiğimiz aylarda yollarını ayırmaya karar verdi. Lucas ve Özkan'ın sosyal medya hesaplarından birbirlerini yeniden takip etmesi ise kafaları karıştırdı. İşte haberin detayları...

Oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, geçtiğimiz Ocak ayında ilişkilerine son vermişti. Çift, ayrılmalarının ardından birbirlerinin sosyal medya hesaplarını takibi bırakmış ve birlikte olan fotoğraflarını silmişti. Ancak, 8 aylık ayrılığın ardından, Özkan ve Torreira'nın yeniden bir araya gelip yemek yedikleri iddia edildi.

TAKİP BAŞLADI

Lucas ve Özkan, sosyal medya üzerinden birbirlerini takip etmeye başladı. 2. Sayfa'nın haberine göre de; ünlü çiftin 8 aylık ayrılığın ardından bir araya gelip yemek yedikleri iddia edildi.

Oyuncu Devrim ÖzkanOyuncu Devrim Özkan

Sosyal medya hesaplarında birbirlerini yeniden takip etmeye başlamaları, barışma iddialarını güçlendirdi. Çiftin yeniden birlikte olup olmadıkları, takipçileri tarafından merakla bekleniyor.

Lucas Torreira ve Devrim ÖzkanLucas Torreira ve Devrim Özkan

"O BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ"

Öte yandan ayrılık sonrası Devrim Özkan, Lucas Torreira için "O benim için çok değerli bir insan, ben de onun için öyleyim. Güzel bir ilişki yaşadık. İnsan hayatı... Ne o zaman söylenenlere takıldık ne de sonrasında söylenenlere. Asıl hikayemizi biliyoruz. İkimiz de birbirimizin hayatında kalan güzel insanlarız." ifadelerini kullanmıştı.

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