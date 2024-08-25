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Özcan Deniz itiraf etmişti! Eşi Samar Dagdar sessizliğini bozdu! İkinci çocuk...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2024 16:57
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Özcan Deniz itiraf etmişti! Eşi Samar Dagdar sessizliğini bozdu! İkinci çocuk...

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde kendisine yöneltilen "Yeniden baba olmak ister misiniz?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekmişti. Sosyal medyada yankı uyandıran açıklama sonrası eşi Samar Dadgar sessizliğini bozarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Özcan Deniz ile eşi Samar Dadgar'ın adı sık sık hamilelik haberleriyle gündeme geliyordu. Ünlü oyuncu Özcan Deniz ise geçtiğimiz günlerde şaşırtan bir itirafta bulunmuştu. Çocuk itirafı sonrası eşi Samar Dadgar sessizliğini bozdu.

'ONLAR GENÇKEN BEN YAŞLI OLMAK İSTEMİYORUM'

Özcan Deniz; '53 yaşındayım. Eşim Samar ve oğlum benim canım. Kaç sene daha onlara eşlik ederim bilmiyorum. Onlar gençken ben yaşlı olmak istemiyorum. O yüzden de bir çocuk daha dünyaya getirip o 10 yaşlarındayken ben 70'lerime dayanmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Samar Dadgar da eşinin açıklaması sonrası "Daha biriktireceğimiz çok anı var" ifadelerini kullandı.

Özcan Deniz Samar DadgarÖzcan Deniz Samar Dadgar

"BELKİ KARISI ANNE OLMAK İSTİYOR"

Özcan Deniz'in bu sözleri sosyal medyada gündem oldu. Ünlü ismin açıklaması sonrası "Belki karısı anne olmak istiyor o nasıl olacak?", "Sizin nasıl baba olma hakkınız varsa onun da anne olma hakkı var", "Bence bu soruyu Samar Dadgar cevaplasın, o anne olmak istiyor mu?" gibi yorumlar yapıldı.

Samar Dadgar da eşinin sözlerine yapılan yorumlar sonrası sessizliğini bozdu.

"HER KADIN ANNE OLMAK ZORUNDA DEĞİL"

"Her kadın anne olmak zorun değil" diyen Dadgar, "Her kadın anne olma duygusuyla yanıp tutuşmak zorunda değil. Her evlilik çocukla taçlandırılmak zorunda değil. Bir çocuk zaten var ve bizim canımız, ciğerimiz. İki taraf da birbirini seviyorsa ve çocuk yapma hasreti yok ise benim tarafımdan bunu kadın haklarına bağlamak ya da sen nasıl istemezsin eninde sonunda isteyeceksin zorbalıkla dikte edemezsiniz. Bazen bazı şeyler çok mahremdir, özeldir. Hasta değilim ama ya hasta olsaydım ve çocuk sahibi olamasaydım. Yaptığınız yorumlar, kadınları üzen yorumlar. Herkesin, herkesin hayatına saygı duyması dileği ile sizleri seviyorum" ifadelerini kullandı.

Samar Dadgar'ın açıklamasıSamar Dadgar'ın açıklaması

Diğer yandan Özcan Deniz'in 2018'de evlenip bir yıl sonra boşandığı Feyza Aktan ile evliliğinden Kuzey, isminde bir oğlu bulunuyor.

Özcan Deniz'in oğlu KuzeyÖzcan Deniz'in oğlu Kuzey

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