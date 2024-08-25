Özcan Deniz itiraf etmişti! Eşi Samar Dagdar sessizliğini bozdu! İkinci çocuk...

"BELKİ KARISI ANNE OLMAK İSTİYOR"

Özcan Deniz'in bu sözleri sosyal medyada gündem oldu. Ünlü ismin açıklaması sonrası "Belki karısı anne olmak istiyor o nasıl olacak?", "Sizin nasıl baba olma hakkınız varsa onun da anne olma hakkı var", "Bence bu soruyu Samar Dadgar cevaplasın, o anne olmak istiyor mu?" gibi yorumlar yapıldı.

Samar Dadgar da eşinin sözlerine yapılan yorumlar sonrası sessizliğini bozdu.

"HER KADIN ANNE OLMAK ZORUNDA DEĞİL"

"Her kadın anne olmak zorun değil" diyen Dadgar, "Her kadın anne olma duygusuyla yanıp tutuşmak zorunda değil. Her evlilik çocukla taçlandırılmak zorunda değil. Bir çocuk zaten var ve bizim canımız, ciğerimiz. İki taraf da birbirini seviyorsa ve çocuk yapma hasreti yok ise benim tarafımdan bunu kadın haklarına bağlamak ya da sen nasıl istemezsin eninde sonunda isteyeceksin zorbalıkla dikte edemezsiniz. Bazen bazı şeyler çok mahremdir, özeldir. Hasta değilim ama ya hasta olsaydım ve çocuk sahibi olamasaydım. Yaptığınız yorumlar, kadınları üzen yorumlar. Herkesin, herkesin hayatına saygı duyması dileği ile sizleri seviyorum" ifadelerini kullandı.

Samar Dadgar'ın açıklaması