İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak soyadını sildi! ’Tek derdi İdo...’

Dilan Çıtak'ın babası İbrahim Tatlıses

SAHNEDEN GÖNDERME YAPTI

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Dilan Çıtak, sessizliğini bir kez daha bozdu. Başarlı ism, Ercan Saatçi'nin sahnesine konuk oldu.

Burada küs olduğu babasının "Aramam" şarkısını seslendiren Çıtak, göndermede bulundu. Dilan Çıtak'ın şarkıyı seslendirmesi ise seyircilerden de büyük alkış aldı.