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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak soyadını sildi! 'Tek derdi İdo...'

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2024 13:01
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İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak soyadını sildi! ’Tek derdi İdo...’

Dilan Çıtak ile babası İbrahim Tatlıses arasında sular durulmuyor. Geçtiğimiz yıllarda mal paylaşımı yüzünden babasına küsen ve ardından barışan Çıtak, bu sefer tüm köprüleri yıktı. Çıtak, son olarak sosyal medya hesabından Tatlıses'i kaldırdı. İşte detaylar...

Uzun süredir babası İbrahim Tatlıses ile çeşitli sorunlar yaşayan Dilan Çıtak, "Tatlıses" soyadını sosyal medya hesaplarından kaldırdı. Çıtak, sosyal medya profilinde artık "Tatlıses" yerine kendi soyadını kullanmaya başladı.

Dilan ÇıtakDilan Çıtak

'TATLISES'İ SİLDİ

Sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde açıklama yapan ünlü isim, "Tatlıses" soyadını kaldırmak için başvuruda bulunduğunu söyledi.

Çıtak açıklamasında da "Uzun zamandır onaylı hesap ismi nasıl değiştirilir arayışındayız merak etmeyin. Zaten istemeden olmuştu.

Kısmetse yakın zamanda sadece ben olarak kalacak olmak harika. Üzerimden büyük bir yük kalktı inanın oh diyorum, şükür diyorum" demişti.

Bunun üzerine Tatlıses soyadı ile vedalaşan Çıtak, "Dörter" soyadını biyografisine ekledi.

Dilan Çıtak'ın babası İbrahim Tatlıses Dilan Çıtak'ın babası İbrahim Tatlıses

SAHNEDEN GÖNDERME YAPTI

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Dilan Çıtak, sessizliğini bir kez daha bozdu. Başarlı ism, Ercan Saatçi'nin sahnesine konuk oldu.

Burada küs olduğu babasının "Aramam" şarkısını seslendiren Çıtak, göndermede bulundu. Dilan Çıtak'ın şarkıyı seslendirmesi ise seyircilerden de büyük alkış aldı.

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlısesİbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses

İBRAHİM TATLISES: "DERDİ İDO"

İbrahim Tatlıses ise geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, "Benim soyadımı kullanmasın! Dilan Çıtak'ın tek derdi İdo Bey'dir." demişti.

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