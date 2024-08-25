Hakkı Bulut sevenlerini korkuttu! Konser öncesi hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu...

SAĞLIK DURUMU İYİ

Ünlü sanatçı Hakkı Bulut, konser vermek üzere geldiği Tokat'ta rahatsızlandı. Sahneye çıkma saatinde tansiyonu yükselen sanatçı, sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Hakkı Bulut'un durumunun kısa sürede iyileştiği ve taburcu edildiği öğrenildi.

Hakkı Bulut sağlık durumu