25 Ağustos 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Hakkı Bulut sevenlerini korkuttu! Konser öncesi hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu...

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2024 08:47 Güncelleme: 25.08.2024 09:41
ABONE OL
Hakkı Bulut sevenlerini korkuttu! Konser öncesi hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu...

Tokat'ta düzenlenen konser öncesi rahatsızlanan ünlü sanatçı Hakkı Bulut, sevenlerini korkuttu. Sanatçı, sahneye çıkamadan önce rahatsızlandı ve acil olarak hastaneye kaldırıldı. Peki Hakkı Bulut'un sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

Hakkı Bulut, Tokat'ta konser vermek için geldiği Tokat'ta sahne öncesi rahatsızlandı. Ünlü sanatçının sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Hakkı BulutHakkı Bulut

SAĞLIK DURUMU İYİ

Ünlü sanatçı Hakkı Bulut, konser vermek üzere geldiği Tokat'ta rahatsızlandı. Sahneye çıkma saatinde tansiyonu yükselen sanatçı, sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Hakkı Bulut'un durumunun kısa sürede iyileştiği ve taburcu edildiği öğrenildi.

Hakkı Bulut sağlık durumuHakkı Bulut sağlık durumu

SEDYE ÜZERİNDE POZ

Öte yandan ünlü sanatçı, hastane görevlileriyle fotoğraf çektirdi.

Hakkı Bulut'un son haliHakkı Bulut'un son hali

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör