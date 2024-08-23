Ünlü türkücü Seher Dilovan sevenlerini üzdü! Ağlayarak dua istedi
Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Seher Dilovan, kariyerine son verip Türkiye'yi terk ederek İsviçre'ye yerleşmişti. Uzun yıllardır müzik piyasasından uzak kalan ünlü türkücü, son paylaşımıyla hayranlarını üzdü.
53 yaşındaki halk müziği sanatçısı Seher Dilovan, geçirdiği zor günleri sosyal medya üzerinden gözyaşları içinde anlattı. Uzun yıllardır İsviçre'de yaşayan ünlü türkücü, sağlık sorunlarıyla ilgili yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı.
SEVENLERİNDEN DUA İSTEDİ
Ünlü türkücü Seher Dilovan şimdi de hayranları üzen bir haberle gündeme geldi. Dilovan gözyaşları içinde ameliyat olacağını söyleyip, sevenlerinden dua istedi.
"YANLIŞ ANLAŞILMAK İSTEMİYORUM"
Ünlü türkücü; "Yine bir ameliyat olmam gerekecek. Dedim acaba Türkiye'de mi olsam ameliyatı? Ağustosun geçmesini bekliyorum eylül gibi ameliyat olacağım. O yüzden dualarınıza ihtiyacım var. Yanlış anlaşılmak istemiyorum, korkunç bir durum yok. Ama kendimce telaş yapıyorum." ifadelerini kullandı.
Yıllar önce İsviçre'ye yerleşen türkücü Seher Dilovan, müzik kariyerine son verip restoran açarak işletmeciliğe adım atmıştı. Gözlerden uzak, mütevazi bir yaşam süren Dilovan, ev işlerini de kendisi yönetiyor. Ailesiyle birlikte Cenevre'de bahçe içinde yer alan bir villada yaşayan sanatçı, sosyal medya paylaşımlarında zaman zaman evinden görüntüler de paylaşıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 30 Ağustos'ta ek ders ücreti ödenir mi? Meb resmi tatillerde öğretmenlere ek ders sayılır mı, geçerli mi?
- Salak şoför kimdir, kaç yaşında, nereli? Barış Özer neden Google'da "salak şoför" etiketiyle çıkıyor, olayı ne?
- Tarihteki en güçlü devletler açığa çıktı! Osmanlı İmparatorluğu yıktı geçti: Ne Rus ne de Alman…
- Batı Nil Virüsü nedir, belirtileri neler, öldürür mü? Batı Nil Virüsü nasıl bulaşır, tedavisi var mı? Sağlık Bakanlığı duyurdu: İşte vaka sayısı...
- Lugano-Beşiktaş maçı canlı izle | UEFA AVRUPA LİGİ Lugano BJK maçı şiresiz, kesintisiz, full HD, donmadan izle!
- KPSS sınav sonuç sorgulama 2024 | ÖSYM KPSS Lisans sonuçları açıklandı mı? KPSS GA-GY, Eğitim Bilimleri...
- Asgari Ücrete 25.000 TL ayarı! Yıl sonunda %40+refah payı ile maaşlar artacak! 5 aylık enflasyonla...
- Seçtiğiniz kedi kalp gözünüzün ne kadar açık olduğunu gösteriyor! Sadece %1'i...
- Güve sorununa kesin çözümü duyunca şaşıracaksınız! Meğer çok kolaymış: Tek 1 tanesi...
- 10.000 TL üstü ve 35.000 TL altı maaş alana müjde geldi! Ödemeler yeniden düzenlendi: O tarihte ek 24.000 TL...
- Bedelli askerlik yerleri öğrenme e-Devlet 2024 Ağustos | MSB Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sevk tarihleri...
- Manuel Neuer Alman Milli Takımı'na veda etti