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Ünlü türkücü Seher Dilovan sevenlerini üzdü! Ağlayarak dua istedi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2024 16:53
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Ünlü türkücü Seher Dilovan sevenlerini üzdü! Ağlayarak dua istedi

Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Seher Dilovan, kariyerine son verip Türkiye'yi terk ederek İsviçre'ye yerleşmişti. Uzun yıllardır müzik piyasasından uzak kalan ünlü türkücü, son paylaşımıyla hayranlarını üzdü.

53 yaşındaki halk müziği sanatçısı Seher Dilovan, geçirdiği zor günleri sosyal medya üzerinden gözyaşları içinde anlattı. Uzun yıllardır İsviçre'de yaşayan ünlü türkücü, sağlık sorunlarıyla ilgili yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı.

Seher DilovanSeher Dilovan

SEVENLERİNDEN DUA İSTEDİ

Ünlü türkücü Seher Dilovan şimdi de hayranları üzen bir haberle gündeme geldi. Dilovan gözyaşları içinde ameliyat olacağını söyleyip, sevenlerinden dua istedi.

"YANLIŞ ANLAŞILMAK İSTEMİYORUM"

Ünlü türkücü; "Yine bir ameliyat olmam gerekecek. Dedim acaba Türkiye'de mi olsam ameliyatı? Ağustosun geçmesini bekliyorum eylül gibi ameliyat olacağım. O yüzden dualarınıza ihtiyacım var. Yanlış anlaşılmak istemiyorum, korkunç bir durum yok. Ama kendimce telaş yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Yıllar önce İsviçre'ye yerleşen türkücü Seher Dilovan, müzik kariyerine son verip restoran açarak işletmeciliğe adım atmıştı. Gözlerden uzak, mütevazi bir yaşam süren Dilovan, ev işlerini de kendisi yönetiyor. Ailesiyle birlikte Cenevre'de bahçe içinde yer alan bir villada yaşayan sanatçı, sosyal medya paylaşımlarında zaman zaman evinden görüntüler de paylaşıyor.

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