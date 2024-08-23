Ünlü türkücü Seher Dilovan sevenlerini üzdü! Ağlayarak dua istedi

"YANLIŞ ANLAŞILMAK İSTEMİYORUM"

Ünlü türkücü; "Yine bir ameliyat olmam gerekecek. Dedim acaba Türkiye'de mi olsam ameliyatı? Ağustosun geçmesini bekliyorum eylül gibi ameliyat olacağım. O yüzden dualarınıza ihtiyacım var. Yanlış anlaşılmak istemiyorum, korkunç bir durum yok. Ama kendimce telaş yapıyorum." ifadelerini kullandı.