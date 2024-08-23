Reha Muhtar’ın sağlık durumu nasıl? Yoğun bakımdan çıktı mı? Yakın arkadaşı açıkladı...

Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın yaptığı açıklama

Bunun üzerine Nilüfer'in evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı sosyal medya hesabından ilk kez açıklamada bulundu. Babasını ziyarete giden bir çocuğun kaçırılmasının saçma bir durum olduğunu belirten Ayşe Nazlı;

NİLÜFER'İN KIZI AYŞE NAZLI İLK KEZ KONUŞTU

Söz konusu iddiaların ardından Nilüfer'in evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı sosyal medya hesabından ilk kez açıklamada bulundu. Babasını ziyarete giden bir çocuğun kaçırılmasının saçma bir durum olduğunu belirten Ayşe Nazlı;

"Günlerdir yazılanları ve söylenenleri Poyraz ile birlikte şaşkınlık içinde izliyoruz. Kendi evinde oturan ve sadece babasını ziyarete giden bir çocuğun kaçırılması kadar saçma bir şey olamaz; zaten evinde olduğu açıkça belli. Poyraz, doğduğu günden beri beni ablası ve kardeşi olarak biliyor ve bu durum hep böyle kalacak. O da benim kardeşim ve ailem; kan bağı ya da soyadımız aynı olsun ya da olmasın.

Kalbi kötü olan insanların bunu anlaması zaten imkânsız. Ben daha 1 yaşındayken, Reha Muhtar benim babam olmak istemiş, ona "baba" dememi istemiş ve beni öz kızı gibi büyütmüştür. Ailemizle ilgili hiçbir şey bilmeyen insanların, böyle zor günlerde ne beni ne de Poyraz'ı daha fazla üzmeye hakkı yoktur. Biraz empati ve saygı lütfen. 15 yaşındaki bir çocuğun yaşadığı korkuları ve endişeleri anlamak yerine, iğrenç yorumlarıyla kötü niyetlerini gösteren kişiler için ilahi adalete güveniyorum." ifadelerini kullandı.